Трансферы УПЛ зима-2022 – продажа Миколенко и затишье от Динамо, два бразильца в Шахтере и другие переходы
"Футбол 24" собрал в кучу все официальные переходы Украинской Премьер-лиги в течение зимнего окна-2022.
* В списке только официально подтвержденные трансферы. Список будет регулярно дополняться.
** Клубы приведены в алфавитном порядке.
*** Сокращение: СА – свободный агент, ЗК – завершил карьеру, ВА – вернулся из аренды.
Александрия (Александрия)
Пришли: Артур Авагимян (Черноморец), Богдан Белошевский (аренда, Динамо), Денис Костышин (СА, Колос), Владислав Калитвинцев (СА, Десна), Валерий Бондаренко (аренда, Шахтер).
Ушли: Глеб Бухал (СА), Игорь Кирюханцев (ВА, Шахтер), Боурама Фомба (СА).
Верес (Ровно)
Пришли: Вадим Ющишин, Николай Гайдучик (оба – ВА, Ужгород), Дмитрий Поворознюк (СА), Владислав Крейда (аренда, Флора), Жирайр Маргарян (СА, Арарат)
Ушли: Роберт Гегедош, Виталий Тимофиенко, Дмитрий Немчанинов (все – СА, Перемога), Максим Бабийчук (СА).
Ворскла (Полтава)
Пришли: Андрей Бацула (СА, Динамо Минск)
Ушли: Адеринсола Эсеола (СА), Владислав Вакула, Валерий Бондаренко (оба – ВА, Шахтер).
Десна (Чернигов)
Пришли: –
Ушли: Андрей Тотовицкий (СА, Колос), Владислав Калитвинцев (СА, Александрия), Филипп Будковский (СА, Полесье), Леван Арвеладзе, Алексей Ковтун, Владлен Юрченко (все – СА), Сергей Болбат (ВА, Шахтер).
Динамо (Киев)
Пришли: Владислав Дубинчак, Назарий Русин (оба – ВА, СК Днепр-1), Богдан Белошевский, Юрий Тлумак, Евгений Смирный, Даниил Скорко, Роман Вантух (все – ВА, Черноморец).
Ушли: Виталий Миколенко (Эвертон), Назарий Русин (аренда, Черноморец), Евгений Смирный, Юрий Тлумак, Даниил Скорко (все – Заря), Богдан Белошевский (аренда, Александрия), Ибрагим Каргбо (аренда, Целе), Роман Вантух (аренда, СК Днепр-1).
Заря (Луганск)
Пришли: Олег Данченко (аренда, АЕК), Евгений Смирный, Даниил Скорко, Юрий Тлумак (все – Динамо), Абдулла Абдуллаев (СА).
Ушли: Аллахьяр Сайядманеш (ВА, Фенербахче), Агрон Руфати (СА).
Ингулец (Петрово)
Пришли: Дмитрий Мандриченко (СА, Сабуртало), Тарас Сакив (СА, Колос), Андрей Клищук (СА, Горняк-Спорт), Даниил Кучер (СА, Минай), Андрей Близниченко (СА, Шериф).
Ушли: Богдан Шуст, Младен Бартулович, Владислав Лупашко (все – ЗК), Артем Малыш (СА), Евгений Гальчук (Мариуполь).
Колос (Ковалевка)
Пришли: Андрей Тотовицкий (СА, Десна), Павел Ореховский (СА, Рух), Станислав Сорокин (ВА, Львов).
Ушли: Тарас Сакив (СА, Ингулец), Денис Костышин (СА, Александрия), Виталий Гавриш (ЗК).
Львов (Львов)
Пришли: Владислав Бугай (СА, Черноморец), Александр Васильев, Богдан Мышенко (оба – СА, Гомель), Иван Пономаренко (СА, Буковина), Жозе Витор Пернамбуко (ВА, Будё-Глимт).
Ушли: Жозе Витор Пернамбуко (аренда, Шериф), Шина (аренда, Актобе), Иван Брикнер, Владислав Хамелюк (оба – СА), Станислав Сорокин (ВА, Колос).
Мариуполь (Мариуполь)
Пришли: Даниил Литовченко (СА, Яруд), Андрей Выскребенцев (ВА, Ужгород), Евгений Гальчук (Ингулец).
Ушли: Олег Кудрик, Станислав Микицей (оба – СА), Стефан Спировски (СА, МТК Будапешт), Марк Мампасси (ВА, Шахтер).
Металлист 1925 (Харьков)
Пришли: Дмитрий Капинус (аренда, Шахтер U-19), Никита Безуглый (СА, Оболонь).
Ушли: Олег Голодюк, Артур Западня (оба – СА), Евгений Протасов (СА, Судува).
Минай (Минай)
Пришли: –
Ушли: Рустам Ахмедзаде (Карабах), Александр Петрусенко (Гонвед), Даниил Кучер (СА, Ингулец).
Рух (Львов)
Пришли: Иван Литвиненко, Виктор Бабичин, Олег Лень, Олег Веремиенко (все – ВА).
Ушли: Павел Ореховский (СА, Колос), Орест Кузык (СА).
СК Днепр-1 (Днепр)
Пришли: Марк Гуаль (СА, Алькоркон), Билл (выкуп всех прав, Фламенго), Роман Вантух (аренда, Динамо), Алексей Хобленко (ВА, Кривбасс).
Ушли: Владислав Дубинчак, Назарий Русин (оба – ВА, Динамо), Евгений Паст (СА, Черноморец), Арсений Батагов (аренда, Полесье), Алексей Хобленко (Кривбасс).
Черноморец (Одесса)
Пришли: Назарий Русин (аренда, Динамо), Евгений Паст (СА, СК Днепр-1), Мартин Петков, Борислав Цонев (оба – СА, Левски), Хорхе Эрнандес (СА, Лос-Анджелес Гэлакси), Иван Бобко (СА, ЛНЗ) , Дмитрий Юсов (СА, БАТЭ), Илия Мартинович, Руди Пожег Ванкас (оба – СА, Марибор), Артем Сухоцкий (СА, Десна), Дуглас Бергквист (СА, Кальмар).
Ушли: Владислав Бугай (СА, Львов), Богдан Белошевский, Юрий Тлумак, Евгений Смирный, Даниил Скорко, Роман Вантух (все – ВА, Динамо), Артур Авагимян (Александрия).
Шахтер (Донецк)
Пришли: Давид Нерес (Аякс), Винисиус Тобиас (Интернасьонал), Игорь Кирюханцев (ВА, Александрия), Марк Мампасси (ВА, Мариуполь), Владислав Вакула, Валерий Бондаренко (оба – ВА, Ворскла), Сергей Болбат (ВА, Десна).
Ушли: Марк Мампасси (Локомотив Москва), Владислав Вакула (аренда, Полесье), Валерий Бондаренко (аренда, Александрия), Марлос, Дентиньо (оба – СА).
Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ