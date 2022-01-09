Александрия распрощалась с двумя игроками
Александрия провела небольшую кадровую чистку в зимнее трансферное окно.
Фомба досрочно покинул Александрию, сообщает официальный сайт клуба. Малиец выступал за юношескую команду, а за основную сыграл один поединок в рамках Кубка Украины.
Александрия официально продлила контракт с защитником
Также Александрию покинул Игорь Кирюханцев – срок его аренды закончился в декабре 2021 года. Защитник вернется в расположение Шахтера. Кирюхавнцев провел 11 матчей за команду, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.
Добавим, что Александрия после первой части сезона занимает шестое место в чемпионате, имея в активе 26 очков.
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