Фомба досрочно покинул Александрию, сообщает официальный сайт клуба. Малиец выступал за юношескую команду, а за основную сыграл один поединок в рамках Кубка Украины.

Александрия официально продлила контракт с защитником

Также Александрию покинул Игорь Кирюханцев – срок его аренды закончился в декабре 2021 года. Защитник вернется в расположение Шахтера. Кирюхавнцев провел 11 матчей за команду, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

Добавим, что Александрия после первой части сезона занимает шестое место в чемпионате, имея в активе 26 очков.

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