Защитник Марк Рене Мампасси, выступавший за Мариуполь на правах аренды, перебрался в московский Локомотив.

Защитник подписал соглашение с московским Локомотивом на пять лет, информирует официальный сайт "железнодорожников".

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Клуб не разглашал детали перехода, однако, по информации журналиста Ивана Карпова, Шахтер получит за Мампасси 4 млн евро. Отмечается, что защитник может получить российское гражданство.

В нынешнем сезоне УПЛ Мампасси провел 15 матчей в составе Мариуполя, в которых отличился ассистом. Его контракт принадлежал Шахтеру.

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