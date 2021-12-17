Мампасси официально стал игроком Локомотива – экс-защитник Шахтера готов отказаться от украинского гражданства
Защитник Марк Рене Мампасси, выступавший за Мариуполь на правах аренды, перебрался в московский Локомотив.
Защитник подписал соглашение с московским Локомотивом на пять лет, информирует официальный сайт "железнодорожников".
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Клуб не разглашал детали перехода, однако, по информации журналиста Ивана Карпова, Шахтер получит за Мампасси 4 млн евро. Отмечается, что защитник может получить российское гражданство.
В нынешнем сезоне УПЛ Мампасси провел 15 матчей в составе Мариуполя, в которых отличился ассистом. Его контракт принадлежал Шахтеру.
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