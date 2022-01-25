Черноморец в своем Instagram сообщил о трансфере Ореста Кузыка на правах свободного агента.

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Контракт рассчитан на два года. Кузык находится в расположении одесситов на зимних сборах и уже отличился ассистом в спарринге с Лехией.

Добавим, что в текущем сезоне Кузык провел 11 матчей за Рух, в которых отличился 1 забитым голом. Свою карьеру полузащитник начинал в составе киевского Динамо.

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