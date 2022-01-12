Очередным новичком Черноморца стал словенский вингер Руди Пожег Ванкас, сообщает пресс-служба одесского клуба.

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Детали соглашения не разглашаются, однако Transfermarkt указывает, что за "моряков" 27-летний футболист будет выступать до 30 июня 2023 года.

Последней командой Пожега был Марибор, который он покинул в статусе капитана. В текущем сезоне провел за словенский клуб 21 поединок во всех турнирах, в который забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Также Руди уже успел дебютировать за сборную своей страны. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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