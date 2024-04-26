– Со времен югославской войны прошло 30 лет. Расскажите нам, украинцам, как на такой дистанции вы сейчас относитесь к сербам, боснийцам?

– У меня есть много друзей из Сербии. Я с ними играл, жил, плакал, радовался. Один из них – Игор Дуляй. Фантастический парень, который любит Украину, Шахтер. Звонит каждый день, волнуется. Он играл в Шахтере, Севастополе. Конечно, очень волнуется за Украину.

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– Они не враги для вас?

– Дуляй точно нет. Слушайте, везде есть нормальные люди. Везде есть и больные люди, понимаете? Сегодня мы ненавидим Россию, но я считаю, что даже там есть нормальные люди. Они боятся что-то сказать. Если скажут что-то против этого дебила, то он закроет всю семью. Им очень тяжело.

С начала войны мне писали некоторые футболисты московского Динамо, с которыми я пересекался. Они пишут: "Дарио, мы против войны, но если что-то скажем, то нас закроют, контракт разорвут". Это известные футболисты, которые играют за сборную России. Больше я ни с кем не общаюсь, но тогда спрашивал – так может скажите что-то? Нет, конец – останешься без контракта, всех закроют.

Понимаю ли я их? Нет, я не понимаю. Но с другой стороны – как бы вы поступили в такой ситуации? Я? Пока я не в этой ситуации, я не могу говорить, как бы поступил, – сказал Срна в интервью KDK.

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