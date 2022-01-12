Защитник Артем Сухоцкий стал еще одним новичком одесского Черноморца в зимнее трансферное окно.

Черноморец объявил на своем официальном сайте о подписании соглашения с Сухоцким.

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Клуб не разглашает условия перехода, но известно, что Артем перебрался в статус свободного агента. Он оставался без клуба с лета 2021 года, когда завершилось его соглашение с Десной. Добавим, что Черноморец подписал Паста, Юсова и Бергквиста.

За свою карьеру Артем успел поиграть за молодежные команды Динамо, Ильичевец, Александрию, Заря, Динамо Минск и Слован.

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