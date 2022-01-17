34-летний украинец снова стал игроком Вереса, сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта неизвестны.

Вереск завершил переход хавбека сборной Эстонии, которого украл из-под носа Колоса.

Дмитрий ранее выступал за ДЮСШ Верес в ДЮФЛ, а также за ровенские любительские клубы Химик и Продторгоборудование. В октябре 2020-го ведущий YouTube-канала "Трендец" впервые подписал контракт с "красно-черными" и вместе с ними вышел в УПЛ. Тогда Поворознюк отыграл 35 минут в 5 поединках. Летом стороны разошлись.

К слову, Верес расположился на девятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги после первой части сезона.