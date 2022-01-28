Сенегальский защитник Жальгириса Эльхаджи Диав продолжит карьеру в Рухе, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Об условиях и сроках контракта не сообщается, однако Transfermarkt отмечает, что 27-летний защитник заключил соглашение с львовянами до 30 июня 2024 года и обошелся им в 100 тысяч евро. В команде Леонида Кучука Эльхаджи будет играть под номером 6.

Напомним, после выступлений за сенегальские клубы (Жанна д’Арк, Йегго и Порт Отоном) Диав успел поиграть за бельгийский Дендер, польскую Корону и французские Анже и Кан. В Жальгирис перешел в статусе свободного агента в феврале 2021 года. В текущем сезоне провел за литовскую команду 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Успел дебютировать и за сборную Сенегала. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

К слову, Диав стал первым сенегальцем в истории Руха.

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