23-летний футболист теперь будет защищать цвета Радомяка, информирует официальный сайт клуба. Луизао подписал контракт с поляками до лета 2025 года.

Металлист объявил о подписании капитана Десны

Бразилец впервые пришел в Ворсклу на правах аренды из Порту в августе 2019-го, а в январе прошлого года полтавчане подписали его на полноценной основе. В общей сложности Луизао провел в зеленой футболке 36 поединков (гол+пасс). В начале сезона Ворскла отдала игрока в бразильскую Байю, но он досрочно вернулся.

Заметим, Радомяк располагается на четвертом месте турнирной таблицы Экстраклясы, отставая от зоны еврокубков на 5 зачетных баллов.