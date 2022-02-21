Морозюк официально вернулся в УПЛ
21:05 - Читати українською
Экс-капитан Динамо Николай Морозюк стал игроком Черноморца.
Черноморец на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Николая Морозюка.
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34-летний украинец присоединился к одесситам на правах свободного агента. Николай провел зимние сборы вместе с новой командой и убедил главного тренера одесситов Романа Григорчука. Последней командой полузащитника был турецкий Ризеспор.
После 18 туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.
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