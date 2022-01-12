Александрия прекратила сотрудничество с Глебом Бухалом, сообщает пресс-служба клуба.

Александрия не досчитается нескольких игроков на сборах

26-летний защитник покинул команду Юрия Гуры по общему согласию сторон.

Напомним, Бухал присоединился к Александрие в июле 2018 года. В текущем сезоне провел за "горожан" всего три матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Всего за весь период пребывания в Александрии отыграл 37 поединков в чемпионате, забив 1 гол, а также по 4 матча в Кубке Украины и Лиге Европы. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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