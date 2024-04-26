Gazzetta dello Sport спросила у легенд, кто должен стать тренером Милана. Арриго Саки уверенно говорит за Тьягу Мотту, а Фабио Капелло еще предложил альтернативу.

Ювентус выбрал нового тренера – топ-инсайдер сообщил о сделке с создателем главной сенсации Серии А

"Мотта – современный тренер-визионер. Просто посмотрите на Болонью. Он поставил захватывающий стиль в команде с неизвестными футболистами. Мотта будет идеальным вариантом для Милана, но с одним условием. Я люблю тренеров и хочу, чтобы они получали лучшие условия. А в Милане я не понимаю иерархию. Кто принимает решение? Милан должен встретить Мотту с большим терпением", – сказал Сакки.

"Мотта – один из моих фаворитов на должность в Милане. У него есть опыт игры в топ-клубах, он показывает интересный футбол в Болонье. Думаю, он готов к переходу на более высокий уровень. Но Мотта должен понимать, где он работает. Все особенности чемпионата, неписаные правила. Кто, если не Мотта? Тренер, который уже хорошо знает Италию. Например, Фонсека", – считает Капелло.

Тьягу Мотта заработал славу успехами в Болонье. Его скромная команда идет в топ-4 Серии А и фактически гарантировала себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Милан прекратит сотрудничество со Стефано Пиоли, несмотря на второе место в Серии А.