“Отпустит ли Шахтер игроков на Олимпиаду? Посмотрим. Я не знаю, попадем ли мы в ЛЧ, или будем играть в квалификации. Вообще не знаю.

Конечно, мы всегда идем навстречу сборной, в такой ситуации это самое важное. Но сейчас я ничего не могу сказать. Надо смотреть, когда будет Олимпиада, когда квалификация ЛЧ. Поговорить с тренером сборной, с нашим тренером, искать общий язык. Сейчас отпускаем, потом не отпускаем... Надо по-человечески сесть и принять решение, которое будет полезно для обеих сторон.

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Ротань придет и попросит футболистов? Ладно, а если у нас квалификация ЛЧ? Если мы отпускаем Крыськива, Бондаренко, Судакова, то кто у нас будет играть? Мы должны все пересмотреть – квалификация, даты, графики.

Ротань – очень хороший парень, и я уверен, что мы найдем общий язык. Все возможно. Самое первое у нас в голове – помочь сборной и себе. Ротань нормальный человек, мы нормальные. Компромисс найдем.

Если Ротань придет просить 6 футболистов, а из них 5 – основные в Шахтере. Нам играть в квалификации ЛЧ, за которую мы год работаем под ракетами и шахедами. Тогда надо найти общий язык. Сборная Украины – это благо. Надо уважать первый выход на Олимпиаду. Мы будем болеть за Украину и гордиться, что наши футболисты будут там помогать.

Ротань еще не обращался к нам. У него хватает своих проблем, у нас своих. Еще полтора месяца чемпионата, потом будет время поговорить", – резюмировал Срна в интервью KDK.

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