Стали известны условия, на которых нападающий будет выступать в одесском клубе.

Форвард Динамо Назарий Русин перешел в Черноморец на правах аренды, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Русин официально стал игроком Черноморца

Срок соглашения с "моряками" рассчитан на один год – до завершения 2022 года.

Напомним, 23-летний футболист перешел в Динамо летом 2015 г. из Львова. За это время сыграл за главную команду 41 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов. С сезона-2020/21 выступал в аренде в польской Легии (1 поединок) и СК Днепр-1 (10 матчей, 2 гола). Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

"Петраков міг напхати при всіх": чемпіон світу – про віру в тренера збірної, втрату пам'яті й тріумф 8:1 над Шахтарем