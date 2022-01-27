Очередным новичком Руха стал бразильский полузащитник Эдсон Фернандо, сообщает официальный сайт "желто-черных".

Рух подписал воспитанника ПСВ – второй новичок-легионер львовян

Об условиях и сроках контракта не сообщается, известно только, что легионер будет выступать во львовском клубе под номером 35.

Напомним, Эдсон – воспитанник клуба Алекрин. После 4-х сезонов в родном клубе он перебрался в Глобо из бразильской Серии C, а уже через несколько месяцев с Эдсоном подписал контракт представитель элитного дивизиона – Байя.

В текущем сезоне провел в бразильской Серии А 25 матчей, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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