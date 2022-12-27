Футболист, способный сыграть в обороне и в опорной зоне полузащиты, перебрался в Полесье, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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Отмечается, что Батагов присоединился к житомирянам на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона. На зимние каникулы Полесье ушло, находясь в середине турнирной таблицы Первой лиги.

19-летний хавбек является основным футболистом молодежной сборной Украины. В то же время на клубном уровне в нынешнем сезоне Батагов провел всего пять матчей (3 в УПЛ и 2 в Кубке Украины).

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