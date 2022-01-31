Металлист 1925 отпустил своего защитника в Австрию
Харьковский клуб решил обеспечить своего легионера Амара Квакича игровой практикой.
Боснийский защитник Металлиста 1925 Амар Квакич продолжит карьеру во Флоридсдорфере, сообщает официальный сайт венского клуба.
Металлист 1925 и Ингулец синхронно проиграли балканцам
19-летний защитник подписал с австрийцами соглашение до конца этого сезона.
Напомним, Квакич стал игроком Металлиста 1925 в январе 2021 года. В текущем сезоне провел за команду Валерия Кривенцова 2 матча, результативными действиями не отмечался. Его контракт с харьковчанами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
К слову, Флоридсдорфер выступает во втором дивизионе Австрии и после 16-ти туров идет в турнирной таблице третьим.
Трансферный дедлайн, зима 2022: потенциальный дуэт игроков сборной Украины в АПЛ, удивительный трансфер Барсы, Мбаппе