Боснийский защитник Металлиста 1925 Амар Квакич продолжит карьеру во Флоридсдорфере, сообщает официальный сайт венского клуба.

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19-летний защитник подписал с австрийцами соглашение до конца этого сезона.

Напомним, Квакич стал игроком Металлиста 1925 в январе 2021 года. В текущем сезоне провел за команду Валерия Кривенцова 2 матча, результативными действиями не отмечался. Его контракт с харьковчанами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, Флоридсдорфер выступает во втором дивизионе Австрии и после 16-ти туров идет в турнирной таблице третьим.

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