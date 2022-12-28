Один из лидеров третьего по силе дивизиона всерьез нацелился на повышение в классе.

Украинский защитник Дмитрий Немчанинов продолжит карьеру в Перемоге, сообщает пресс-служба клуба.

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Детали соглашения 31-летнего игрока с командой Второй лиги не разглашаются. Последним клубом Дмитрия был Вересс, который он покинул по итогам первой части текущего сезона.

Немчанинов известен также выступлениями за винницкую Ниву, Зирку, Волынь, Черноморец, Олимпик, Десну, Рух, российские Крылья Советов и словацкую Нитру. В Перемоге он присоединится к своему бывшему одноклубнику Роберту Гегедошу, недавно также перебравшемуся в днепровский клуб.

Напомним, на зимнюю паузу Перемога ушла на третьей строчке группы Б Второй лиги с 39 очками в активе. От лидера группы – МФК Металлург – она отстает на 6 пунктов.

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