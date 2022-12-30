СК Днепр-1 и Фламенго согласовали трансфер 22-летнего вингера, сообщает официальный сайт "спортклубовцев" .

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Билл подписал с днепрянами полноценный контракт на 5 лет. Остальные детали перехода неизвестны, но в СМИ была информация, что Фламенго требует 900 тысяч евро за игрока.

Напомним, бразилец выступал за команду Йовичевича в течение всего 2021 года на правах аренды. В активе Билла 18 матчей за СК Днепр-1, гол и две результативные передачи.