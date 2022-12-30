СК Днепр-1 официально выкупил вингера Фламенго
12:18 - Читати українською
Бразилец Билл теперь является полноценным игроком днепровского клуба.
СК Днепр-1 и Фламенго согласовали трансфер 22-летнего вингера, сообщает официальный сайт "спортклубовцев".
СК Днепр-1 отпустил в Полесье молодежную сборную Украины
Билл подписал с днепрянами полноценный контракт на 5 лет. Остальные детали перехода неизвестны, но в СМИ была информация, что Фламенго требует 900 тысяч евро за игрока.
Напомним, бразилец выступал за команду Йовичевича в течение всего 2021 года на правах аренды. В активе Билла 18 матчей за СК Днепр-1, гол и две результативные передачи.
Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter