Черноморец в своем Instagram объявил о трансфере защитника Дугласа Бергквиста. По информации Transfermarkt, защитник сменил клуб на правах свободного агента.

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Пресс-служба клуба решила пошутить насчет фамилии игрока – четыре согласных подряд станут проблемой для комментаторов. Также в презентации сделали отсылку на сериал "Игра в Кальмара" из-за названия предыдущего клуба, а фотографию игрока зарисовали в черно-синие цвета.

К слову, последним клубом Бергквиста стал шведский Кальмар, в составе которого защитник провел 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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