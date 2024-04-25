Лучше любого гола: идеальный трипл Облака и драма ценой в мечту
Обычно, когда речь заходит об интересных футбольных историях, то в фокус попадают голы или большие победы. Но нельзя оставлять без внимания тех, кто иногда делает невозможное, чтобы спасти команду и подарить партнерам шанс на еще одну ошибку.
Словенскому голкиперу Яну Облаку удалось пройти трудный путь из родного города Крань в Мадрид и места в списке лучших вратарей современности.
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Воспитанник Олимпии вояжем через Португалию попал в Атлетико, цвета которого наверняка будет защищать до конца своей карьеры. Дважды ему приходилось играть в финале Лиги чемпионов, но каждый раз Реал становился злым гением "матрасников". На европейской арене мадридское дерби как будто нет альтернативных вариантов завершения.
Однако словенцу таки удалось оставить свой след в истории сильнейших команд Европы. Возможно, не совсем такой, который ему хотелось бы, однако этот момент он и его поклонники будут с улыбкой просматривать еще очень долго.
В сезоне 2016/17 в первом раунде плей-офф судьба свела леверкузенский Байер и мадридский Атлетико. Без Хави Алонсо фармацевты еще не были той грозной силой, которой стали сейчас, однако на этом этапе в турнире не бывает слабых команд.
На Бай-арене судьба была более благосклонна к гостям, в ворота Лено влетал едва ли не каждый удар. Облак тоже не сохранил ворота сухими, но отыграл надежнее – 2:4 в пользу Атлетико, когда правило выездного гола еще работало. На Висенте Кальдерон защита Атлетико действовала надежнее, поэтому в бешеную победу Байера уже мало кто верил. Но в футболе чудес хватает.
Байер устроил осаду ворот Облака, но мяч не хотел влетать в сетку словенца. Здесь вопрос в везении – тот никогда не жаловался на недостаток мастерства, а в том же матче продемонстрировал ее вершину: тройной сейв, о котором мечтает каждый страж ворот. Вот как это было:
После такого даже игроки Байера опустили руки. Атлетико "докатал" матч на нуле и пошел дальше.
Впрочем, совсем скоро Облак пострадает от хет-трика. В полуфинале неудержимый Криштиану Роналду расписывался в воротах словенца хет-триком. Фортуна делает подарки, но потом сама же все и уравновешивает. Хотя с Реалом это, похоже, не работает.