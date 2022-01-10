Александрия объявила о подписании сразу пяти новичков, сообщает официальный сайт "горожан".

Александрия распрощалась с двумя игроками

Игроками команды Юрия Гуры стали: Артур Авагимян, Богдан Белошевский, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев и Валерий Бондаренко.

Контракт Авагимяна рассчитан до 30 июня 2025 года, а Костышина – до 31 мая 2024 года. Белошевский и Бондаренко пришли в аренду до конца сезона, а об условиях контракта с Калитвинцевым клуб не сообщает.

Напомним, Авагимян ранее выступал за Черноморец, Костышин – за Колос, а Калитвинцев – за Десну. Контракт Бондаренко принадлежит Шахтеру, а Белошевского – Динамо.

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