Манчестер Сити держался третьим в чемпионской гонке, отстав от Арсенала на четыре зачетных балла, а от Ливерпуля – на одно. Впрочем, подопечные Пепа Гвардиолы имели две игры в запасе. "Горожане" должны были побеждать в обоих, чтобы вернуться на вершину, ведь при равенстве очков впереди остались бы именно "канониры".

Для начала надо было торжествовать на "Амексе". Брайтон не выиграл ни одного из последних четырех матчей, а кадровая ситуация в клубе выглядела ужасно. "Чайки" не могли рассчитывать на Митому, Эступиньяна, Марча, Гилмора, Фергюсона и Лэмпти – впрочем, тренерский бэкграунд Роберто Де Дзерби оставлял надежду на конкурентный поединок.

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К сожалению для фанов Арсенала и Ливерпуля, сенсации не случилось. Манчестер Сити устроил разгром в стартовые полчаса. Легкость победы была продемонстрирована при первом же взятии ворот

На 17-й минуте Уокер принял пас от Фодена и выполнил подачу, а Де Брюйне замкнул в ближнюю девятку. 0:1! Это был 68-й гол Кевина в 255-м матче АПЛ – и только первый, забитый головой!

А после этого Фоден оформил дубль. На 24-й минуте Филимон отличился со стандарта, нанеся прямой удар. Мяч рикошетом от Гросса ушел в противоход Стилу – 0:2!

На 34-й же Брайтон наказали за розыгрыши в собственной штрафной под прессингом. Бернарду накрыл Барко на линии, мяч отскочил к Фодену, а тот сразу же выстрелил в левый нижний. 0:3!

Післязавтра, 27 квітня, конкурент Манчестер Сіті – Ліверпуль – зіграє з Вест Хемом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: мерсисайдці переможуть лондонців Звитяга підопічних Юргена Клоппа оцінена коефіцієнтом 1,58, а на успіх екс-команди Ярмоленка дають 4,86. Нічия – 5,21. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,39, а на відповідний тотал менше – за 3,07.

Фил стал только третьим после Месси и Холанда подопечным Пепа, которому до 23 лет удалось забить 50 голов в элитном дивизионе.

Отдыхать команды отправились при счете 0:3. За 16 минут после перерыва "горожане" сделали 0:4. Уокер с Альваресом выскочили в атаку 2-в-2 – Кайл качнул Барко, но не смог переиграть голкипера (слишком далеко отпустил мяч), а Хулиан сыграл на добивании.

Таким образом, Манчестер Сити стал четвертой командой в истории АПЛ, которой удалось забить 4 гола в четырех матчах подряд. Ранее подобное проворачивали МЮ (в апреле 2000 года), "горожане" в мае 2022-го и Арсенал в марте 2024-го.

Финальный свисток зафиксировал победу Сити со счетом 4:0. Благодаря этому успеху команда Пепа Гвардиолы обошла Ливерпуль на два зачетных балла, а до Арсенала остается всего один пункт. При этом "горожане" имеют игру в запасе.

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