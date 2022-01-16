Нападающий Львова Жозе Витор продолжит карьеру в Шерифе, сообщает официальный сайт тираспольского клуба.

Львов подписал экс-форварда Черноморца

Детали контракта не разглашаются, известно лишь, что 23-летний бразилец перебрался в команду Юрия Вернидуба в статусе свободного агента.

Напомним, Витор присоединился к Львову в феврале 2019 года. В составе "горожан" забил 3 гола в 33 матчах. 2020-й провел в аренде в тбилисском Динамо. В мае 2021-го отправился в норвежский Буде-Глимт, откуда в конце декабря вернулся во Львов. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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