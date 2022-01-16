Защитник Тарас Сакив теперь будет выступать за Ингулец, сообщает пресс-служба петровцев.

Львов подписал экс-форварда Черноморца

24-летний футболист присоединился к команде Сергея Лавриненко в статусе свободного агента и подписал с клубом соглашение на срок до 30 июня 2022 года.

В юношеском возрасте Сакив успел поиграть за обоих грандов украинского футбола – сначала за Шахтер, а затем за Динамо. В 19 лет дебютировал в УПЛ в составе полтавской Ворсклы, с которой стал бронзовым призером чемпионата Украины, а также сыграл в групповом турнире Лиги Европы против лондонского Арсенала и лиссабонского Спортинга. Впоследствии в его карьере были Рух, Минай и Колос. В текущем сезоне провел в составе ковалевского клуба 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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