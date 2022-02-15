Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири продолжит карьеру в венгерском Гонведе, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Клубы договорились об аренде игрока до завершения сезона 2021/22.

Напомним, Кадири перешел в Динамо в июле 2019 года из Аустрии. За основную команду провел 15 матчей и выступал в арендах (тульском Арсенале и одесском Черноморце). В текущем сезоне провел за "моряков" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

К слову, Гонвед после 20-ти туров идет в чемпионате Венгрии на восьмой строчке, имея в своем активе 23 очка.

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