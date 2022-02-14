Полузащитники Евгений Задоя и Мамаду Данфа расторгли контракты с Колосом по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

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Сенегальский легионер провел в Ковалевке два с половиной сезона, отыграв 15 матчей, в которых отличился одним голом. Задоя защищал цвета Колоса с 2016 года. За это время Евгений сыграл 134 матча, забил 10 голов.

Напомним, на зимний перерыв Колос ушел, находясь на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. За 18 туров ковалевцы набрали 24 очка.

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