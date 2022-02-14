Колос разорвал контракты с двумя игроками
12:39 - Читати українською
Ковалевский клуб готовится к возобновлению сезона, оптимизируя состав команды.
Полузащитники Евгений Задоя и Мамаду Данфа расторгли контракты с Колосом по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.
Заря, СК Днепр-1 и Рух сыграли по два спарринга – Довбик и Булеца забили победные голы
Сенегальский легионер провел в Ковалевке два с половиной сезона, отыграв 15 матчей, в которых отличился одним голом. Задоя защищал цвета Колоса с 2016 года. За это время Евгений сыграл 134 матча, забил 10 голов.
Напомним, на зимний перерыв Колос ушел, находясь на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. За 18 туров ковалевцы набрали 24 очка.
Трансфери УПЛ зима-2022: масова міграція з Динамо і Шахтаря в Європу та інші переходи
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter