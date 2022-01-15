Донецкий клуб завершил первый зимний трансфер. Новичком стал уже бывший вингер Аякса Давид Нерес.

24-летний бразилец официально перебрался из Аякса в Шахтер, сообщает пресс-служба "горняков" . Стороны уже поставили подписи под контрактом, рассчитанным до 31 декабря 2026 года.

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"Божьи сыновья" получат за Нереса 12 млн евро, но эта сумма может увеличиться до 16 с учетом различных бонусов. А вот Transfermarkt правит за игрока 20 млн евро. Накануне Давид успешно прошел медосмотр в Киеве.

Напомним, бразилец перебрался в Аякс в начале 2017-го, за амстердамцев провел 180 матчей и забил 47 мячей. Вместе с командой дважды выиграл золотой дубль в Нидерландах и в полуфинале ЛЧ 2018/19.

В текущем сезоне Давид Нерес потерял стабильную игровую практику: 22 раза появлялся на поле (суммарно отыграл 785 минут) и успел отличиться четырьмя голами и двумя ассистами.

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