Один из лидеров третьего по силе дивизиона усилился опытным Робертом Гегедошем.

Бывший нападающий ровенского Вереса Роберт Гегедош продолжит карьеру во второлиговой Перемоге, сообщает официальная страница клуба в социальной сети Facebook.

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Условия и сроки контракта днепровцев с 28-летним форвардом не разглашаются.

Напомним, Гегедош перешел в Верес из харьковского Металлиста 1925, а перед этим выступал за закарпатский Минай. Также ранее футболист защищал цвета Металлиста, Кременя и Говерлы. В текущем сезоне Роберт провел за ровенскую команду 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

К слову, Перемога в турнирной таблице группы Б Второй лиги идет третьей, отставая от лидера – МФК Металлург – на 6 очков.

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