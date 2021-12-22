Экс-форвард Вереса перебрался во Вторую лигу
Один из лидеров третьего по силе дивизиона усилился опытным Робертом Гегедошем.
Бывший нападающий ровенского Вереса Роберт Гегедош продолжит карьеру во второлиговой Перемоге, сообщает официальная страница клуба в социальной сети Facebook.
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Условия и сроки контракта днепровцев с 28-летним форвардом не разглашаются.
Напомним, Гегедош перешел в Верес из харьковского Металлиста 1925, а перед этим выступал за закарпатский Минай. Также ранее футболист защищал цвета Металлиста, Кременя и Говерлы. В текущем сезоне Роберт провел за ровенскую команду 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
К слову, Перемога в турнирной таблице группы Б Второй лиги идет третьей, отставая от лидера – МФК Металлург – на 6 очков.
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