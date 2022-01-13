Львов подписал экс-голкипера Днепра, который засветился в оккупированном Крыму
18:42 - Читати українською
Вратарь Иван Пономаренко перебрался во львовский клуб.
ФК Львов усилил вратарскую позицию 23-летним Иваном Пономаренко, сообщает официальный сайт клуба.
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Голкипер покинул Буковину и подписал контракт с "львовянами" на 2,5 года. Иван является воспитанником юношеской академии Днепра. Также портал Transfermarkt отмечает, что с 8 мая по 11 июня 2019 года Пономаренко находился в Крымтеплице, которая выступает на временно оккупированном Россией полуострове.
После 18-ти туров УПЛ Львов находится на 12-й строчке.
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