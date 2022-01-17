22-летний полузащитник стал игроком "красно-черных", сообщает пресс-служба клуба. Он присоединился к Вересу на правах годовой аренды с Флоры, украинский клуб будет иметь первоочередное право выкупа. Ранее эстонцем интересовался Колос .

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Владислав является воспитанником Легиона, а за Флору выступает с 2016-го. В ее футболке сыграл 81 матч, забил 7 мячей, отдал 4 ассиста и выиграл два чемпионства Эстонии (2019, 2020). Минувший год Крейда провел в аренде в шведском Хельсинборге, а сейчас регулярно получает вызовы в сборную своей страны.

К слову, Верес расположился на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ после первой части сезона.

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