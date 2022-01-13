Целе договорился с Динамо об аренде Каргбо, сообщает официальный сайт словенского клуба. Соглашение рассчитано на 6 месяцев – до конца текущего сезона.

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Каргбо в скором времени присоединится к новой команде, а уже в воскресенье сможет провести первый матч на зимних сборах. В текущем сезоне Целе занимает 7 место словенского чемпионата.

Отметим, что Динамо не заявило 21-летнего бельгийца на текущий сезон УПЛ. Еще в апреле, выступая на правах аренды за Олимпик, Каргбо сломал ногу и с тех пор не выходил на поле. Его контракт с Динамо рассчитан до лета 2023 года.

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