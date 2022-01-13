Динамо официально отдало Каргбо в аренду европейскому клубу
Форвард Динамо Ибрагим Каргбо продолжит карьеру в Словении.
Целе договорился с Динамо об аренде Каргбо, сообщает официальный сайт словенского клуба. Соглашение рассчитано на 6 месяцев – до конца текущего сезона.
Динамо подписало новый контракт с юным талантом – он привлек внимание из Испании
Каргбо в скором времени присоединится к новой команде, а уже в воскресенье сможет провести первый матч на зимних сборах. В текущем сезоне Целе занимает 7 место словенского чемпионата.
Отметим, что Динамо не заявило 21-летнего бельгийца на текущий сезон УПЛ. Еще в апреле, выступая на правах аренды за Олимпик, Каргбо сломал ногу и с тех пор не выходил на поле. Его контракт с Динамо рассчитан до лета 2023 года.
Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо