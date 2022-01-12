Металлист 1925 попрощался с Голодюком
20:04 - Читати українською
Харьковский клуб прекратил сотрудничество с опытным хавбеком.
Полузащитник Олег Голодюк покинул Металлист 1925, сообщает официальный сайт харьковского клуба.
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34-летний хавбек покинул команду Валерия Кривенцова в статусе свободного агента – стороны решили не продлевать контракт, завершившийся в конце прошлого года.
Напомним, Голодюк выступал за Металлист 1925 с января 2021 года. В текущем сезоне провел за харьковчан 14 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
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