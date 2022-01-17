Верес подписал защитника сборной Армении
17:41 - Читати українською
Ровенский клуб завершил трансфер Жирайра Маргаряна из Армении.
24-летний защитник стал игроком "красно-черных", сообщает пресс-служба клуба. Он подписал контракт на три года.
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Маргарян является воспитанником футбольного клуба Урарту. Также защитник поиграл за Ширак и Арарат. В футболке последних выступал с 2020-го, был стабильным игроком основы и стал получать вызовы в сборную Армению.
К слову, Верес расположился на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ после первой части.
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