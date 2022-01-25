Полузащитник Владлен Юрченко снова будет выступать в европейском чемпионате.

Рига на своем официальном сайте объявила о подписании 28-летнего украинца.

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Первую половину сезона 2021/22 Юрченко провел в составе Десны. За черниговцев хавбек отыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Воспитанник Шахтера уже имел опыт выступлений в Европе – датский Вайле и леверкузенский Байер.

Добавим, что новый клуб Юрченко завершил прошлый чемпионат Латвии на четвертой строчке.

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