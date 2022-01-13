Защитник Динамо Данило Скорко и полузащитник Юрий Тлумак подписали долгосрочные контракты с Зарей, сообщил агент Александр Карпов на своей странице в Instargram.

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Первую половину сезона молодые футболисты провели в Черноморце на правах аренды, где Тлумак сыграл в 13 матчах, Скорко – 10.

Напомним, после 18 туров украинского первенства Заря расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы. Недавно к команде Скрипника присоединился еще один воспитанник Динамо Евгений Смирный.

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