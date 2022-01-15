Ингулец обновил тренерский штаб – Лавриненко будут помогать три ветерана УПЛ
21:10 - Читати українською
Клуб с Петрового представил новые лица в тренерском штабе Сергея Лавриненко.
Бывшие игроки Ингульца Богдан Шуст, Младен Бартулович и Владислав Лупашко пополнили тренерский штаб команды из Петрового.
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Главным у руля Ингульца остается Сергей Лавриненко, неизменно возглавляющий команду еще с 2016 года.
Ингулец остается одним из претендентов на вылет из УПЛ. После 18 туров украинского первенства команда Лавриненко расположилась на 14-й строчке, которая гарантирует стыковые матчи за прописку в элитном дивизионе.
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