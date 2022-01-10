Нападающий Львова Шина попробует свои силы в чемпионате Казахстана.

Львов на своем сайте сообщил, что Шина перебрался в казахский Актобе на правах аренды.

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Соглашение рассчитано на 1 год, после чего бразилец вернется в украинский клуб. Он также успел поиграть за львовские Карпаты с 2017 по 2018 год.

Добавим, что Шина появлялся на поле 15 раз в матчах УПЛ, отличившись двумя забитыми мячами.

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