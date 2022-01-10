Львов отпустил Шину в аренду в заграничный клуб
15:20 - Читати українською
Нападающий Львова Шина попробует свои силы в чемпионате Казахстана.
Львов на своем сайте сообщил, что Шина перебрался в казахский Актобе на правах аренды.
Денисов анонсировал зимний зарубежный турнир клубов УПЛ и Первой лиги – болельщики смогут посмотреть матчи вживую
Соглашение рассчитано на 1 год, после чего бразилец вернется в украинский клуб. Он также успел поиграть за львовские Карпаты с 2017 по 2018 год.
Добавим, что Шина появлялся на поле 15 раз в матчах УПЛ, отличившись двумя забитыми мячами.
Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter