Защитники Александр Аксенов и Евгений Ефремов продолжат карьеру в Минае, сообщает официальный сайт "лисов".

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Об условиях и сроках контракта не сообщается, известно лишь, что оба игрока присоединились к команде Владимира Шарана в статусе свободных агентов. Футболисты готовятся ко второй части чемпионата вместе с командой в Турции.

Напомним, 28-летний Аксенов – начинал в донецком Металлурге. Успел поиграть за Краматорск, симферопольскую Таврию, Мариуполь, Арсенал-Киев, Горняк-Спорт, Николаев и литовскую Бангу. Последним его клубом был Ужгород. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Ефремов – воспитанник Шахтера. Защищал цвета Мариуполя, Оболони, Колоса и литовской Судувы. Transfermarkt просит за него 250 тысяч евро.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 очков.

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