Французский игрок Иссьяр Драме подписал контракт со Львовом, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт львовян с 22-летним защитником рассчитан до конца сезона с возможностью продления. Иссьяр является воспитанником Лиона, также поиграл за Нью-Йорк Ред Буллз, а в Украине известен своими выступлениями в донецком Олимпике (2020-2021 годы).

После 18 туров УПЛ Львов расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.

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