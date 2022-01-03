Защитник Динамо Владислав Дубинчак вернулся в киевский клуб, сообщил на своей странице в социальной сети Instagram агент футболиста Александр Карпов.

Защитник Динамо покинул европейский клуб

23-летний игрок полтора сезона выступал на правах аренды за СК Днепр-1. За это время он провел за команду Игора Йовичевича 38 матчей, результативными действиями не отмечался. Ранее Дубинчак успел поиграть (в аренде) за Арсенал (28 поединков) и Карпаты (19 игр).

К слову, именно Дубинчака считают главным претендентом на вакантную позицию левого защитника после перехода Миколенко в Эвертон. Конкуренцию Владиславу может создать молодой Константин Вивчаренко.

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