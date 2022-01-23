Клуб из Петрового нашел усиление состава за пределами Украины.

Ингулец на своей Facebook-странице объявил о трансферах бразильского защитника Жоао Вильяма и нидерландского вингера Рондни Антви.

Ингулец не смог подписать японского полузащитника

Клуб не разглашал условия переходов, но, по данным Transfermarkt, игроки присоединились к команде из Петрового на правах свободных агентов.

Напомним, на зимнюю паузу Ингулец ушел на четырнадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 13 очков. Ранее президент клуба Александр Поворознюк заявил, что Ингулец отказался от трансферов игроков Динамо.

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