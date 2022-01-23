Ингулец объявил о трансферах двух легионеров
16:34 - Читати українською
Клуб из Петрового нашел усиление состава за пределами Украины.
Ингулец на своей Facebook-странице объявил о трансферах бразильского защитника Жоао Вильяма и нидерландского вингера Рондни Антви.
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Клуб не разглашал условия переходов, но, по данным Transfermarkt, игроки присоединились к команде из Петрового на правах свободных агентов.
Напомним, на зимнюю паузу Ингулец ушел на четырнадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 13 очков. Ранее президент клуба Александр Поворознюк заявил, что Ингулец отказался от трансферов игроков Динамо.
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