Полесье на своем официальном сайте объявило о подписании Владислава Вакулы. Клуб не разглашает условия перехода, но Transfermarkt сообщает, что нападающий присоединился на правах аренды из Шахтера. Последним его клубом стала Ворскла.

Болбат близок к переходу в Черноморец, – СМИ

Владислав имеет репутацию нарушителя дисциплины. Его выгнала Десна спустя несколько недель после подписания контракта, а Мариуполь передумал приглашать нападающего после скандала с пьяным ДТП. Доигрывал прошлый сезон Вакула в дубле Шахтера, где также о нем отзывались не слишком положительно.

Добавим, что Владислав в текущем сезоне провел 8 матчей за Ворсклу, однако не отличался результативными действиями.

"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті