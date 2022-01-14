Полузащитник Лос-Анджелес Гэлакси Хорхе Эрнандес продолжит карьеру в Черноморце, сообщает пресс-служба "моряков".

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21-летний игрок достался морякам бесплатно – в декабре 2021 года он стал свободным агентом после завершения контракта с американцами. С одесситами новичок заключил договор до 30 июня 2023 года. Интересно, что Хорхе – первый американец с мексиканскими корнями в украинском футболе.

Напомним, Эрнандес выступал за вторую команду Лос-Анджелес Гэлакси, в составе которой в прошлом году провел 32 матча, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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