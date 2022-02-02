Динамо официально отпустило Шабанова в европейский клуб
18:09 - Читати українською
Защитник Динамо Артем Шабанов продолжит карьеру в Венгрии.
Фехервар договорился с Динамо о переходе Артема Шабанова, сообщает официальный сайт киевского клуба.
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Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде. Детали сделки не разглашаются. Артём находился в структуре Динамо с 2018-го, перейдя из донецкого Олимпика. За это время Шабанов провел 58 матчей за "бело-синих".
Недавно венгерский клуб арендовал еще одного игрока Динамо Богдана Леднева. После 18 туров местного первенства Фехервар расположился на 4-й строчке.
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