Фехервар договорился с Динамо о переходе Артема Шабанова, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Леднев официально перешел в Фехервар

Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде. Детали сделки не разглашаются. Артём находился в структуре Динамо с 2018-го, перейдя из донецкого Олимпика. За это время Шабанов провел 58 матчей за "бело-синих".

Недавно венгерский клуб арендовал еще одного игрока Динамо Богдана Леднева. После 18 туров местного первенства Фехервар расположился на 4-й строчке.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ