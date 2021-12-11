Кривбасс на своем официальном сайте объявил о выкупе форварда у СК Днепр-1. Сумма трансфера не разглашается, личный контракт рассчитан на 2,5 года.

Кривбасс может выкупить Хобленко и еще одного игрока у СК Днепр-1

Летом Кривбасс арендовал Хобленко, и 27-летний нападающий сразу стал лидером команды. В рамках Первой лиги он провел 19 матчей, отличившись 11 голами и 11 ассистами. Хобленко борется за звание лучшего бомбардира чемпионата, уступая только Матеусу Пейшото из Металлиста (14 голов).

Напомним, Кривбасс пошел на зимнюю паузу вторым в таблице Первой лиги. Подопечные Бабича отстают от Металлиста на 11 очков и опережают преследователей на 9.

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