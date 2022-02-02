Новичками закарпатцев стали Александр Бандура и Юрий Коломоец, сообщает официальный сайт клуба.

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Предыдущей командой 35-летнего голкипера был Рух, с которым он расторг контракт. Также у Бандуры есть опыт выступлений в Крымтеплице, Таврии, Металлурге Д, Стали, Вересе и Львове. Коломоец недавно простился с Полесьем. 31-летний нападающий защищал цвета Горняка, Александрии, Ворсклы, МТК, Левадии, Истиклола и Волыни. В ноябре 2017-го даже получал вызов в ряды сборной Украины и провел один матч.

Напомним, Минай ушел на зимнюю паузу на пятнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 очков. Во второй части сезона вывести закарпатцев из затяжного кризиса попробует Владимир Шаран, заменивший Игоря Леонова.

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