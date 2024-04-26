Чемпионат Нидерландов, 31-й тур

Херенвен – ПСВ – 0:8

Голы: Тиль, 7, 30, Тиллман, 9, 11, Верман, 44, Бакайоко, 52, де Йонг, 71, ван Анхольт, 83

ПСВ сделал ещё один шаг на пути к неизбежному выигрышу чемпионского титула. В четверг, 25 апреля, команда Петера Боса уничтожила Херенвен со счётом 8:0. Как информирует Voetbal International, эта победа стала для эйндховенцев самой крупной в гостях в клубной истории.

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Теоретически ПСВ мог бы стать сегодня досрочным чемпионом, если бы Фейеноорд в параллельном матче потерял очки. Перед игрой Бос заявил, что заметил некоторое дополнительное напряжение среди своих игроков. В тот момент ещё никто не знал, чем это обернётся: уже к 11-й минуте игры ПСВ вёл со счётом 3:0, что стало самым быстрым преимуществом для команды в три мяча в матче чемпионата с 1982 года.

В конце концов команда Боса забила сопернику восемь мячей: Малик Тиллман и Гус Тиль записали на свой счёт 2+1 по системе гол+пас. До прошлого сезона ПСВ не мог одолеть Херенвен в гостях с 2011 года. Теперь же эйндховенцев прорвало.

Фейеноорд в параллельном матче победил Гоу Эхед Иглс со счётом 3:1 и тем самым отсрочил лидеру чемпионата праздник. Уже в следующем домашнем матче с роттердамской Спартой ПСВ может оформить выигрыш юбилейного 25-го чемпионского титула.

Напомним, что в период с 2012 по 2014-й год Херенвеном руководил обладатель "Золотого мяча" 1988, 1989 и 1992 годов Марко ван Бастен.

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