Львов приступил к кадровой чистке перед стартом зимнего трансферного окна.

Хамелюк и Сорокин отныне не будут защищать цвет Львова, сообщает официальный сайт клуба.

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Первый стал свободным агентом, а вот Сорокин вернулся к Колосу, которому принадлежали права на игрока. Хамелюк провел 2 матча за львовян в текущем сезоне, однако результативными действиями не отличался, а Сорокин сыграл в 3 поединках.

Отметим, что Львов находится на 12 месте, имея в активе 17 очков. Отрыв "сине-золотых львов" от зоны вылета составляет 3 пункта.

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